O Governo aprovou esta quinta-feira a abertura das atividades desportivas que ainda estavam encerradas devido à pandemia de covid-19.

«Abrem as atividades desportivas que ainda estavam encerradas e definem-se regras específicas para as atividades físicas e desportivas – a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público», resume o comunicado do Conselho de Ministros, que confirma assim a retoma das modalidades coletivas de pavilhão.

O regresso vai acontecer, para já, sem a presença de público e o desconfinamento total do setor está dependente do cumprimento de regras sanitárias que serão fixadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Recorde-se que as competições nacionais das principais modalidades de pavilhão foram canceladas em abril de 2020. Primeiro foi o futsal (dia 4) e depois, o basquetebol, o andebol, o hóquei em patins e o voleibol, num comunicado conjunto emitido pelas quatro federações a 29 de abril.

Esta quarta-feira foi realizado o sorteio do campeonato nacional de hóquei em patins, que arranca a 26 de setembro. A Liga de basquetebol tem início a 10 de outubro.