O Mundial de Fórmula 1 de 2020 deverá arrancar a 5 de julho na Áustria, depois de o governo deste país ter dado luz verde à possibilidade de serem realizadas duas corridas no traçado de Spielberg.

Em comunicado, o ministério da Saúde da Áustria informou que as provas, que decorrerão a 5 e a 12 de julho, decorrerão sem espetadores.

A aprovação da prova está agora sujeita ao cumprimentos de regras de segurança, que estipulam, por exemplo que as equipas viajarão em voos fretados até uma base aérea próxima do circuito. Todos os elementos do paddock serão testados à covid-19 e cada equipa ficará confinada nos seus próprios alojamentos, evitando assim contactos com estranhos.

O Grande Prémio de Silverstone, em Inglaterra, também deverá ter duas corridas este ano (em julho e agosto), estando previsto que depois o Mundial rume à Hungria.

O Mundial de Fórmula 1, que já teve dez provas canceladas ou adiadas, deverá ser reduzido a 18 corridas e terminar a 13 de dezembro em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), mas o calendário ainda está a ser negociado.