As federações de andebol, futebol, basquetebol, patinagem e voleibol apresentaram hoje um documento com uma série propostas para que o desporto possa ser integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Lembrando o peso do desporto na economia europeia (2,12% do PIB da União Europeia) e as 736.425 pessoas ligadas à atividade em Portugal por época, as cinco federações lançam um apelo ao Governo.

Nesta primeira proposta, o grupo de federações pede ao Governo que «crie um fundo especial de apoio ao desporto para apoiar a revitalização financeira dos clubes e associações desportivas devido ao impacto da pandemia da doença covid-19».

Com esta proposta deseja-se, entre outros, que sejam apoiadas a retoma da atividade dos clubes e a recuperação de praticantes, assim como o desenvolvimento de uma campanha nacional «de sensibilização e mobilização para o regresso da prática desportiva em segurança».

De referir que o PRR tem sido criticado pelas estruturas desportivas nacionais, nomeadamente Comité Olímpico de Portugal (COP), Confederação do Desporto de Portugal (CDP) e Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), por excluir recomendações de Bruxelas e objetivos da Estratégia Portugal 2030, nos domínios da atividade física e desportiva das populações.

O PRR de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.