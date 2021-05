O atleta português Francisco Belo conquistou, este sábado, a medalha de prata na Taça de Europa de Lançamentos, ao ser segundo classificado no lançamento do peso em masculinos, na prova que decorre este fim-de-semana em Split, na Croácia.

Com a marca de 20,47 metros, Belo, já qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, só fico atrás do romeno Andrei Toader, vencedor com um arremesso de 20,83 metros.

O outro português no concurso, Tsanko Arnaudov, foi nono, com a marca de 19,68 metros.

No feminino, sem Auriol Dongmo, dispensada para preparar melhor a Superliga, no final de maio, Eliana Bandeira foi sétima, com 17,18 metros. Francislaine Serra foi primeira na final B, com 16,89 metros.

No lançamento do martelo, António Vital e Silva foi 15.º, com 69,03 metros.