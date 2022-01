O australiano Daniel Sanders (GasGas), um dos favoritos à vitória nas motas no rali Dakar, abandonou este domingo a 44.ª edição, após uma queda sofrida na ligação para a sétima etapa, em Riade.

O piloto da GasGas, que já contava com três vitórias em etapas na edição deste ano da prova, embateu violentamente num lancil ainda na cidade de Riade, antes do amanhecer, numa zona marcada como perigosa na carta do percurso.

Sanders sofreu ferimentos num cotovelo e já não arrancou para a etapa desta manhã, entre Riade e Al Dawadimi, em que seria o primeiro piloto a partir depois da vitória na sexta-feira, antes do dia de descanso.

Daniel Sanders ocupava, à partida do dia de hoje, o terceiro lugar, a 5.35 minutos do líder, o britânico Sam Sunderland, seu companheiro de equipa na GasGas.