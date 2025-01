A nona etapa do Rali Dakar 2025 voltou a contar com o desempenho consistente dos pilotos portugueses. Gonçalo Guerreiro (Red Bull) e João Ferreira (MINI) consolidaram as suas posições no top-10 da geral, enquanto Rui Gonçalves (Sherco) conseguiu entrar esta etapa no top das motas.

João Ferreira percorreu os 357 quilómetros cronometrados em 03:07.47 horas, terminando em nono lugar, a 14.48 minutos do vencedor da etapa, o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia).

Nas motas, Rui Gonçalves foi o 20.º mais rápido, e conseguiu alcançar o top-10 na classificação geral.

Na classe Challenger, Gonçalo Guerreiro (Red Bull) foi o sexto mais rápido do dia e mantém-se em segundo lugar na classificação geral, com Alexandre Pinto (Old Friends) e João Monteiro (South Racing) em destaque nos SSV.

A próxima etapa levará os pilotos às exigentes dunas do deserto Empty Quarter, num percurso de 120 quilómetros cronometrados e 640 quilómetros de ligação entre Haradh e Shubaytah.