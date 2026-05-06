O Rali Dakar vai manter-se na Arábia Saudita em 2027, não obstante a incerteza provocada pela tensão no Médio Oriente.

A garantia foi data nesta terça-feira pela organização da prova durante a apresentação da 49.ª edição do evento em Paris.

A próxima edição do Dakar, que se realizará na Arábia Saudita pelo oitavo ano seguido, realiza-se de 1 a 15 de janeiro de 2027 e terá 13 etapas mais um prólogo e 5.320 quilómetros cronometrados (de um total de 8.390): será a edição com mais quilómetros cronometrados desde que chegou ao Médio Oriente em 2020.

O Rali Dakar terá início em King Abdullah Economic City, uma cidade costeira que está a ser construída de raiz nas margens do Mar Vermelho.

A especial mais longa será a 10.ª, com 515 quilómetros ao cronómetro, enquanto que a etapa mais longa será a 12.ª, com 905 quilómetros.