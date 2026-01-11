O piloto português João Ferreira (Toyota Hilux) terminou na segunda posição a sétima etapa do rali Dakar de todo-o-terreno, que decorre na Arábia Saudita.

Concluiu os 459 quilómetros a 4.27 minutos do vencedor, o sueco Mathias Ekstrom (Ford Raptor). O norte-americano Mitch Guthrie (Ford Raptor) foi terceiro, a 4.55. Com este segundo lugar, João Ferreira sobe ao 11.º lugar da classificação geral, a 10.01 minutos do líder, o qatari Nasser Al-Attiyah (Dácia Sandrider).

Nas motas, o português Pedro Pinheiro (Husqvarna) já não arrancou devido a uma lesão sofrida na sexta etapa, no ombro esquerdo. O vencedor foi o argentino Luciano Benavides (KTM). O segundo foi espanhol Edgar Canet (KTM). O francês Adrien van Beveren (Honda) fechou o pódio.

Na segunda-feira disputa-se a oitava etapa desta 48.ª edição do Dakar, com 481 quilómetros cronometrados em redor de Wadi ad-Dawasir.