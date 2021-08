Luka Doncic renovou com os Dallas Mavericks até 2027, num contrato que entra diretamente para a história da NBA.

O valor do novo vínculo – que só entra em vigor em 2022/23 e tem ainda mais um ano de opção por parte do basquetebolista – é de 207 milhões de dólares (cerca de 176 milhões de euros), e o jovem esloveno de apenas 22 anos torna-se no primeiro jogador da NBA a ser elegível para um contrato 'supermax' logo após o contrato de rookie.

Luka Doncic foi selecionador pelos Dallas Mavericks no draft de 2018, depois de vários anos no Real Madrid. Foi eleito rookie do ano na temporada de 2018/19 e selecionador para o NBA All-Star nas duas temporadas seguintes.

«Hoje é um sonho realizado. Estou orgulhoso e entusiasmado para continuar em Dallas, como parte dos Mavericks. Estou comprometido com a organização e agradeço o apoio dos meus fãs», disse Doncic.