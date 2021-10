O Benfica venceu na noite desta quarta-feira o Avanca, por 30-27, na deslocação ao Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias Costa, em jogo de acerto de calendário, relativo à primeira jornada do campeonato nacional.

Num jogo equilibrado em que a vantagem do Benfica, apesar de constante, nunca foi muito alargada, a equipa comandada por Chema Rodríguez chegou ao descanso na frente: 12-15.

Na segunda parte, o Benfica manteve-se na frente e o parcial de 15-15 na última meia hora ditou o quarto triunfo em quatro jogos no campeonato.

Apesar da vitória do Benfica, houve um homem do Avanca a brilhar e de que maneira: Daniel Vieira, numa bela exibição individual, marcou 11 golos e foi o melhor marcador da equipa de Ljubomir Obradovic e de todo o encontro.

A vitória coloca o Benfica no terceiro lugar, com 12 pontos, a três de Sporting e FC Porto, mas as águias têm ainda um jogo a menos e podem igualar.