Depois do triunfo sobre Yoshihito Nishioka, nos quartos de final do ATP 500 de Acapulco, o russo Daniil Medvedev vai tornar-se o novo líder do ranking do ténis mundial, beneficiando da derrota de Novak Djokovic perante Jiri Vesely, no Dubai.

Medvedev foi questionado sobre a invasão das forças armadas russas na Ucrânia, mas remeteu a resposta para o plano desportivo.

«Em momentos como este percebes que às vezes o ténis não é assim tão importante. Acordei com muitas emoções. Depois, o Novak [Djokovic] perdeu e antes da partida eu não sabia que seria o número um com a sua derrota, fosse qual fosse o resultado. Recebi muitas mensagens e percebi o que se estava a passar. Mais emoções, estas melhores. O mais importante, enfim, era tentar vencer a partida, porque estava lá e queria ganhá-la, embora não fosse fácil. Estou feliz por ter conseguido. Este dia tem sido uma montanha-russa», confessou, citado pela Marca.

Embora esteja no topo do ténis mundial, Medvedev diz que ainda não se pode falar de uma nova era na modalidade.

«Apesar de ter vencido Djokovic na final do US Open do ano passado, no Open da Austrália não tive força para o Nadal, apesar de estar perto. Acho que ainda é cedo para falar de uma nova era, mas estou feliz por ter conseguido alcançar estes objetivos, seja ao ganhar o meu primeiro Grand Slam ou pela derrota do Novak em Dubai. São grandes emoções para a minha equipa e para mim», concluiu.