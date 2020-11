Daniil Medvedev conquistou este domingo pela primeira vez o ATP Finals, ao vencer na final o austríaco Dominic Thiem, em três sets.

Em Londres, o russo de 24 anos, número quatro do ranking ATP, bateu Thiem com os parciais de 4-6, 7-6 (7-2) e 6-4, num encontro que durou duas horas e 43 minutos.

Com este triunfo, Medvedev torna-se no primeiro tenista na história das ATP Finals a derrotar os três primeiros jogadores da hierarquia mundial (neste caso Novak Djokovic, Rafael Nadal e o próprio Thiem) numa só edição do torneio.

Daniil Medeved sucede ao grego Stefanos Tsitsipas como vencedor do ATP Finals, torneio que teve seis vencedores diferentes nos últimos seis anos.