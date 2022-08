O tenista russo Daniil Medvedev, número um da hierarquia mundial ATP, iniciou a defesa do título do Open dos Estados Unidos com uma vitória em três sets sobre o norte-americano de ascendência russa Stefan Kozlov, esta segunda-feira.

Perante o 111.º classificado da hierarquia ATP, Medvedev impôs-se de forma clara em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-0, num encontro que durou duas horas e um minuto no Arthur Ashe, em Nova Iorque.

Na segunda ronda do derradeiro Grand Slam do ano, o vencedor da edição do ano passado vai defrontar o francês Arthur Rinderknech, 58.º do mundo, que eliminou o compatriota Quentin Halys (76.º), por 6-4, 6-7 (4-7), 6-3 e 6-2.