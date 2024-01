Luke Littler está na final do Campeonato Mundial de dardos. O estreante inglês, de apenas 16 anos, levou a melhor sobre Rob Cross, na noite desta terça-feira, e está a um passo da glória. No momento da derrota, e perante a loucura do público, o campeão mundial de 2018 rendeu-se à jovem promessa.

Depois de eliminar Brendan Dolan e o pentacampeão mundial Raymond van Barneveld, Littler poderá ter pela frente Luke Humphries, número três do ranking mundial. A final está agendada para esta quarta-feira, em Londres.

Natural de Cheshire, Luke Littler convive com os dardos, pelo menos, desde os 18 meses de idade, conforme contou em entrevista à Sky News. Depois de eliminar ídolos, o já astro dos dardos faz furor nas redes sociais, acumulando aficionados e atraindo atenções para a modalidade.