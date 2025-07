Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) venceu, esta segunda-feira, a terceira etapa da Volta a França feminina, marcada por uma queda massiva a 3,6 quilómetros da meta, que envolveu algumas candidatas à classificação geral, entre elas, sobretudo, Demi Vollering (FDJ – Suez).

Além de Vollering, estiveram também, entre outras, envolvidas no acidente a norte-americana Chlóe Dygert (Canyon/Sram Zondacrypto) ou a italiana Elisa Balsamo (Lidl -Trek). No caso de Vollering, a queda deixou-a visivelmente afetada fisicamente, tendo sido ajudada até final por duas colegas de equipa, a neerlandesa Amber Kraak e a francesa Juliette Labous, chegando a seis minutos e 23 segundos de Vos.

A queda a 3,6 kms da meta:

No entanto, como a zona de proteção eram os últimos cinco quilómetros, não houve perdas de tempo na geral para as envolvidas na queda. Assim, Vollering é sexta classificada, a 19 segundos da nova líder, a neerlandesa Marianne Vos (Visma – Lease a Bike).

Vos é agora líder graças aos seis segundos de bonificação obtidos com o segundo lugar na etapa, atrás de Wiebes. Vos tem agora seis segundos de vantagem na geral para a anterior líder e agora segunda classificada, Kimberley Le Court Pienaar, ciclista das Maurícias ao serviço da equipa AG Insurance – Soudal Team. Wiebes, a vencedora da etapa, é quinta na geral, a 16 segundos de Vos. Pelo meio, a francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma – Lease a Bike) é terceira a 12 segundos e a polaca Katarzyna Niewadoma-Phinney (Canyon/SRAM Zondacrypto) é quarta, a 16 segundos.

A quarta etapa do Tour feminino, na terça-feira, liga Saumur a Poitiers, com as ciclistas a percorrerem 130,7 quilómetros.

A vitória de Wiebes: