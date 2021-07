Portugal vai ter dois representantes nos quartos-de-final do Porto Open, evento a decorrer até domingo no Complexo do Monte Aventino. Gastão Elias eliminou esta quinta-feira o uzbeque Denis Istomin, antigo número 33 do mundo e vencedor de dois torneios do circuito ATP, e juntou-se a Gonçalo Oliveira.



A jogar o melhor ténis dos últimos anos, Gastão (240º ATP) bateu Istomin por 7/5 e 6/4, em 87 minutos de jogo. O equatoriano Emilio Gomez (169º ATP e filho do conceituado Andrés Gomez) é o próximo adversário de Gastão Elias.



Gonçalo Oliveira defrontará Sergiy Stakhovsky (242.º ATP).