O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do poste norte-americano Dennis Clifford, de 29 anos, para a equipa de basquetebol.

Trata-se de um jogador com experiência no basquetebol europeu, particularmente na Alemanha, onde jogou no Alba Berlin (2017 a 2019) e no Rasta Vechta (2020/21).

«Estou entusiasmado e orgulhoso por ter alguns anos de experiência profissional no basquetebol europeu. Aprendi muito sobre o jogo com os meus treinadores na Alemanha e estou grato pela experiência na BBL [campeonato principal da Alemanha] e na Euroliga. Nesta fase da minha carreira, espero poder usar a minha experiência para ser um líder na equipa e ajudar a alcançar os objetivos do basquetebol do Benfica», destacou o reforço em declarações às plataformas do Benfica.