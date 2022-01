No primeiro de três dérbis em dez dias, o Sporting venceu na deslocação à casa do rival Benfica por 63-74 e reforçou a liderança da liga de basquetebol, após o triunfo no jogo em atraso da quinta jornada.

A equipa comandada por Luís Magalhães chegou ao intervalo em desvantagem, mas coroou a melhoria progressiva no jogo já vista no parcial vitorioso no segundo período com o triunfo final, que permite chegar aos 26 pontos. O Benfica chega aos 24, descola do FC Porto (3.º com 23) e fica apenas com hipótese de igualar o Sporting na liderança, pois tem um jogo a menos do que os verde e brancos.

Os encarnados abriram o marcador com um triplo de Frank Gaines (3-0), no que seria a abertura de um primeiro período favorável ao Benfica, que conseguiu um parcial final de 24-14 nos primeiros dez minutos.

Os leões, que até conseguiram chegar ao 5-8, revelariam depois alguma dificuldade ofensiva no período inicial, sobretudo na concretização de lançamentos triplos. Do outro lado, a equipa de Norberto Alves tirou também partido de algumas falhas adversárias – como perdas de bola – e de maior organização coletiva da sua parte, para assumir o comando do marcador, tendo mesmo conseguido ir de um 5-8 a um 18-8.

No segundo período, o Sporting conseguiu ter maior serenidade em campo – a entrada do base Miguel Maria Cardoso, que fez sete pontos nesta fase, foi também importante nesse sentido – e acabou por conseguir um parcial favorável (15-21) para diminuir a desvantagem ao intervalo para 39-35.

Nestes segundos dez minutos, os encarnados até conseguiram mesmo estar numa inédita diferença de 13 pontos (36-23) depois de um triplo de Diogo Gameiro, em evidência neste período, mas os leões reagiram com um parcial de 0-8 para o 36-31 e não deixaram que o Benfica voltasse a fugir muito nos minutos finais.

A segunda parte começou com um Sporting melhor e nova vantagem ao fim de quase 18 minutos. Travante Williams apareceu finalmente em jogo com um triplo para o 39-38 e Diogo Ventura, com dois lances livres, virou para 39-40 aos 21 minutos.

Os comandados de Luís Magalhães mostraram-se mesmo mais concentrados, ativos e agressivos da defesa ao ataque, com Travante a ir do desastre à inspiração quase total para ajudar à vantagem do Sporting, que chegou ao 41-46 aos 24 minutos. O Benfica ia mostrando mais dificuldades em penetrar, não conseguindo também lançar de três para responder à desvantagem, mas beneficiou da certeza de Frank Gaines para chegar ao 46 igual, depois de dois lances livres e de um triplo que aconteceu após uma má decisão atacante de Travante ao lançar.

Na resposta, os leões chegaram ao 46-48, o Benfica ainda ressurgiu muito graças a mais um triplo de Gaines para o 49-48, mas o Sporting respondeu com um parcial de 0-8 consumado com um triplo de Miguel Maria para o 49-56. A vantagem leonina chegou mesmo a ser de oito pontos (50-58) mas o Benfica reanimou as contas para o último período graças a um triplo de Betinho em cima dos 30 minutos (54-58).

O quarto período confirmaria um Sporting globalmente mais frio e com cabeça nos momentos certos. O Benfica ainda reduziu para 58-59, mas dois triplos de Micah Downs fizeram os visitantes respirar um pouco mais, para o 59-65, seguindo-se a gestão e a segurança de uma vantagem para o consumar da maior diferença final de 11 pontos ditada no resultado final.

Frank Gaines, com 17 pontos, foi o melhor marcador do jogo. Do lado do Sporting, Diogo Ventura, que se evidenciou na parte final do jogo com pontos importantes, fez 14.

Seguem-se os dérbis na Taça da Europa (dia 11) e no campeonato (dia 14).

_

Jogo no Pavilhão Fidelidade.

Resultado Final: 63-74 (1.º Período: 24-14; 2.º: 15-21; 3.º: 15-23; 4.º: 9-16).

BENFICA: Frank Gaines (17), José Barbosa (8), Makram Romdhane (4), Betinho (9), Arnette Hallman (4). Aaron Broussard (5), James Farr, Travis Munnings, José Silva (5), Eduardo Francisco, Guilherme Saiote, Diogo Gameiro (11). Treinador: Norberto Alves.

SPORTING: Travante Williams (9), Diogo Ventura (14), João Fernandes (2), Joshua Patton (9), Micah Downs (8). Miguel Maria Cardoso (10), Seydougou Fofana (3), António Monteiro (7), Tanner Omlid (6), Daniel Relvão (6), Diogo Araújo, Daniel Machado. Treinador: Luís Magalhães.