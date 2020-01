Benfica e Sporting defrontam-se neste domingo, em jogo da 12.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins. Um dérbi com transmissão EM DIRETO na TVI24, a partir das 15 horas, que também pode seguir através do Maisfutebol.

Em causa está a liderança no campeonato, com Benfica e Sporting com 28 pontos, a um do Óquei de Barcelos, que já jogou esta ronda (empatou no reduto do HC Braga).

Fique ligado ao Maisfutebol para acompanhar o dérbi de hóquei EM DIRETO.