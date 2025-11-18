O ciclista português André Soares conquistou a medalha de bronze na corrida por pontos dos Jogos Surdolímpicos, que se disputam no Japão, numa competição em que teve de ir atrás do resultado depois de sofrer uma queda. Foi a segunda medalha para Portugal no evento, depois do ouro de Joana Santos no judo.

André Soares, que tinha sido campeão na última edição dos Jogos Surdolímpicos, conseguiu voltar à pista após a queda a cerca de 10 voltas do final, para ficar atrás de Andreevich Rozanov, a competir como neutro, e do sul-coreano Byungwook Ko.

«Foi uma corrida interessante, em partíamos como favoritos, depois do ouro em Caxias do Sul. Ficámos pelo terceiro lugar devido a uma queda, um erro técnico, talvez numa das curvas mais fáceis, mas em alta competição, em alta velocidade, estas coisas acontecem. Temos de fazer o que se fez, levantar e seguir em frente», comentou André Soares, citado pela agência Lusa.

Também na corrida por pontos de ciclismo, João Marques foi mandado parar pelos comissários a duas voltas do final e acabou desclassificado, situação que motivou uma reclamação da delegação lusa, que, no entanto, não foi aceite.

No salto em altura, Gustavo Pereira, que fazia a estreia em Jogos Surdolímpicos, terminou em 11.º lugar, depois de ter feito dois saltos, de 1,65 e 1,70 metros, mas sem conseguir superar os 1,75 metros.