O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, venceu a qualificação do Grande Prémio da Hungria, neste sábado, e conquistou assim a pole position para a corrida de domingo.

«Estou muito satisfeito. Não foi uma qualificação fácil. Estou feliz, especialmente pela equipa, que garantiu a dobradinha. Viemos para esta corrida com o objetivo de lutar pela ‘pole’ e foi isso que conseguimos», disse Lando Norris depois da qualificação.

Trata-se da 13.ª ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Norris fez a sua melhor volta em 1.15,227 minutos, batendo o companheiro de equipa, Oscar Piastri, na segunda posição, a 0,022 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 0,046.

Esta é somente a terceira pole position do jovem piloto britânico, de 24 anos. George Russell (Mercedes) teve ir para as boxes antes da Q1 e acabou eliminado. O japonês Yuki Tsunoda, da Red Bull, também bateu num oponente e provocou a mostragem da bandeira vermelha, na Q3.