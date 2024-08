No circuito de Zandvoort, nos Países Baixos, Lando Norris foi o piloto mais rápido e arrecadou o segundo Grande Prémio da temporada, neste domingo. Percorreu as 72 voltas mais rápido do que todos, depois de ter partido da 'pole position' no início da corrida.

Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri ocuparam as primeiras três posições da grelha de partida. Depois de algumas voltas de liderança de Verstappen, Norris partiu para a frente na 36/72 e nunca mais saiu.

Lando Norris acabou por vencer a mais de 20 segundos de distância de Max Verstappen, mostrando domínio no país-natal do piloto da Red Bull (Norris fez até a volta mais rápida e ganhou um ponto extra). Verstappen chegou a queixar-se do carro - disse que não conseguia virar devidamente na curva 10.

Apesar deste resultado, Max Verstappen continua a liderar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de forma isolada, com 295 pontos. Lando Norris reduz a distância do neerlandês em 70 pontos, quando restam nove corridas pela frente. Charles Leclerc completa o pódio.