A Federação de Desportos de Inverno de Portugal vai associar-se no sábado à comemoração do Dia Internacional do Biatlo, com um evento que pretende tornar a modalidade acessível a todos os públicos e idades, a realizar na Covilhã.

Com o evento, que decorrerá no Complexo Desportivo da Covilhã, sob o lema Biatlo para Todos, a federação associa-se à iniciativa promovida pelo Internacional Biathlon Union (IBU), o organismo que tutela a modalidade a nível mundial.

«Criado pela IBU como o principal momento anual de promoção global da modalidade, o Dia Internacional do Biatlo pretende aproximar o biatlo das comunidades locais, levando a experiência da disciplina para fora das pistas de neve e tornando-a acessível a públicos de diferentes idades», refere a federação.

Num formato adaptado à realidade portuguesa, «a iniciativa recria a dinâmica de um "biatlo de verão", eliminando algumas das barreiras tradicionalmente associadas à modalidade, como a necessidade de neve ou a utilização de armas de fogo reais».

A iniciativa contará ainda com a presença da atleta olímpica espanhola Victoria Padial, do treinador internacional Alexandre Nappa e do atleta português de esqui de fundo Filipe Cabrita.

Além da vertente promocional e formativa, a federação pretende que a iniciativa seja uma oportunidade para os clubes filiados identificarem novos talentos e promoverem o recrutamento de jovens atletas para as respetivas escolas de formação.