O Grande Prémio da China em Fórmula 1, que estava marcado para decorrer entre 17 e 19 de abril, foi adiado por causa do surto de coronavírus que já matou mais de 1100 pessoas no país.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV