O Grande Prémio de Espanha de MotoGP foi adiado para uma data posterior devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, anunciou a Dorna, empresa promotora do Campeonato do Mundo.

A prova estava inicialmente prevista para o dia 3 de maio, no circuito de Jerez de la Frontera e deveria ser a primeira do campeonato, depois do cancelamento da ronda de abertura, no Qatar (08 de março), e do adiamento do GP da Tailândia (22 de Março), GP das Américas (nos EUA, a 5 de abril) e do GP da Argentina (19 de abril).

«Como a situação está em constante evolução, ainda não é possível confirmar uma nova data para o GP de Espanha até ficar claro quando será, de facto, possível realizar o evento», anunciou a Dorna, em comunicado.

O promotor do Mundial de MotoGP promete «anunciar um calendário revisto assim que possível».