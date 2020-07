Diego Roncaglio renovou contrato com o Benfica, confirmou esta quarta-feira o clube encarnado, através do seu sítio oficial, sem divulgar a duração do contrato.

«Aprendi a viver o Benfica, a ser Benfica. Estou numa idade que talvez seja a ideal de maturidade e creio que tem tudo para ser um grande ano», afirmou o guardião, que chegou ao Benfica proveniente do Kairat Almaty, do Cazaquistão.

O guarda-redes mostrou-se ansioso por voltar à competição, desejando que a situação pandémica se «resolva rápido».

«O que nos resta é a esperança de que tudo se resolva rápido para que possamos voltar a competir, porque, para nós, isso é muito importante. É a nossa profissão, é a nossa vida. Sentimos muita falta dos adeptos, sempre a apoiar-nos» disse o brasileiro, que, no país natal, jogou no Guarapuava, Blumenau, Joinville e Jaraguá Futsal.

Por outro lado, Fernandinho está de saída do clube lisboeta.