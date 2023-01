A Dinamarca sagrou-se, este domingo e pela terceira vez (de forma consecutiva) campeã do mundo de andebol. Na final, realizada em Estocolmo, na Suécia, os dinamarqueses venceram a França, por 34-29.

Ao intervalo, a seleção comandada por Nikolaj Jacobsen vencia por 16-15, numa primeira parte em que os nórdicos comandaram quase desde início. Só se deixaram empatar no 1-1 e tiveram mesmo cinco golos de vantagem (12-7).

Na segunda parte, os franceses ainda empataram a 16 e a 17 golos, mas a Dinamarca nunca deixou escapar a vantagem. O jogo teve emoção, intensidade e incerteza até bem perto do fim, com a França a reduzir de 31-27 para 31-29 a três minutos do final, mas a Dinamarca sentenciou depois, acabando com mais três golos que ditaram o resultado.

Rasmus Lauge, com dez golos, foi o melhor marcador do jogo e decisivo para a seleção dinamarquesa.

Depois dos títulos de 2019 e 2021, nas finais ante Noruega e Suécia, respetivamente, a Dinamarca faz história e também o inédito quanto a títulos consecutivos nos mundiais, colocando-se como a quarta seleção mais titulada na prova, só atrás dos seis títulos de França e dos quatro de Suécia e Roménia.

Este domingo, no duelo do terceiro e quarto lugares, a Espanha venceu a Suécia, por 39-36.