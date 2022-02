O FC Porto perdeu nesta quinta-feira em casa com o Din. Bucareste (32-31) e complicou as contas do apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões de andebol.

Na receção à equipa que estava no último lugar, os portistas andaram quase sempre atrás do resultado, chegaram ao intervalo empatados 12-12, mas viram o adversário vencer, com um remate de Rui Silva a entrar na baliza poucos segundos depois de soar a buzina para o final da partida. Isso permite ao Din. Bucareste somar a primeira vitória fora de casa nesta edição da Champions e igualar os oito pontos do FC Porto na classificação.

Fábio Magalhães, com seis golos, foi o melhor marcador dos portistas.

Neste momento, com duas jornadas por disputar, além da equipa portuguesa e dos romenos, também os ucranianos do Motor Zaporozhye somam oito pontos, sendo que as três equipas procuram fugir aos dois últimos lugares do grupo, os únicos que não dão o apuramento para a fase seguinte.

Na próxima jornada, a equipa de Magnus Andersson defronta o Flensburgo, na Alemanha, recebendo depois o Motor Zaporozhye na última ronda.