Já apurado para a próxima fase, o Sporting desperdiçou esta sexta-feira a possibilidade de assumir a liderança do grupo B da Liga Europeia de andebol, depois de perder (32-31) na receção ao Dínamo Bucareste, em jogo atrasado da sétima jornada.

Os romenos entraram melhor na partida e chegaram ao intervalo a vencer por 17-12. Na etapa complementar, os leões reduziram as desvantagens, mas ficaram a um golo do empate.

O Sporting segue com dez pontos no grupo B, com menos dois do que o Fusche Berlim, clube alemão que defronta precisamente o emblema leonino na próxima terça-feira.