O Benfica goleou o Dinamo Sanjoanense por 15-2, nesta quarta-feira, em jogo da 17.ª jornada da Liga de futsal.

Aos dez segundos já a equipa de Joel Rocha vencia.

Fits marcou cinco golos, Afonso Jesus outros três, Chishkala e Arthur bisaram, com Fábio Cecílio, Jacaré e Silvestre Ferreira a marcarem um golo.

Com este resultado o Benfica passa a somar 44 pontos, mais um do que o Sporting, e lidera assim à condição, com um jogo a mais.