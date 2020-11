O Sporting arrasou o Dínamo Sanjoanense por 14-1 (!), na sexta jornada do campeonato nacional de futsal.



Os leões até começaram a partida a perder por culpa de um golo de Xavier Moreira logo aos dois minutos. Alex Merlim empatou pouco depois e a equipa de Nuno Dias embalou para a goleada: marcaram ainda João Matos, Cavinato (2x), Taynan da Silva (2x), Pany Varela (2x), Pauleta, Cardinal (2x) e Rocha (3x).



Por sua vez, o Benfica foi à Burinhosa vencer por 2-0 com golos de Hossein Tayebi e de Ivan Chishkala. Por último, Candoso e Belenenses empataram (2-2).



Embora ainda faltem cinco jogos para o encerramento da jornada, Sporting e Benfica vão continuar a repartir a liderança com 18 pontos cada.