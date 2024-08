Diogo Ribeiro apurou-se para as meias-finais dos 50 metros livres, na manhã desta quinta-feira, logo com um primeiro lugar na sua série. O nadador português assumiu que o apoio da família e da namorada tem sido crucial nos últimos dias. Isto porque falhou o acesso às meias-finais dos 100 metros livres.

Ribeiro, atleta do Benfica, admitiu estar «preocupado», pois não se está a sentir na «melhor forma de sempre». «São coisas que acontecem, nem sempre conseguimos programar bem aquilo que é a nossa melhor forma, mas depois destes 50 livres vi que 20% disso é psicológico e que tenho mais para dar, especialmente nestas provas rápidas e amanhã [sexta-feira] os 100 mariposa, sendo a minha prova de eleição, tenho a certeza que não posso deixar de dar o meu melhor por coisas que se passam na minha cabeça. Acho que é normal, às vezes, os melhores também ficarem preocupados com as coisas», confessou em declarações citadas pela agência Lusa.

O nadador revelou ter tido uma noite difícil, a chorar com a família, devido ao desaire nos 100 metros livres. «Estava triste, mas eles estão cá, estão-me sempre a acompanhar, apesar de eu sempre dizer que não quero que eles venham para não gastarem dinheiro e etc. Nestes momentos é que nós percebemos o quão importante é. E, para mim, foi muito importante. E quero que isto fique escrito é que eu amo muito a minha família e sou muito feliz por ter quem tenho ao meu lado. E a minha namorada especialmente também», afirmou ainda.

Recordando o seu trajeto ascendente na natação, o conimbricense agradeceu o apoio. «À minha namorada, por me aturar, mesmo quando eu sei que estou a ser demasiado grosseiro, entre aspas, porque é nesses momentos que eu sei quem é que está ao meu lado e, nestes momentos em que estou mais preocupado e que corre menos bem, é quando eu sei quem é que está ao meu lado porque gosta mesmo de mim», referiu.