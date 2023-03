O nadador português Diogo Ribeiro garantiu, esta quinta-feira, na Madeira, os mínimos para os Jogos Olímpicos Paris2024 e para o Mundial de Fukuoka 2023, nos 50 metros livres, ao registar ainda um novo recorde nacional na distância, em piscina longa (50m).

Diogo Ribeiro, atleta do Benfica, nadou as eliminatórias dos 50 metros livres dos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos, 2023, no Funchal, em 21,87 segundos, marca que lhe permitiu bater o recorde nacional, que pertencia a Miguel Nascimento e que foi obtido a 30 de julho de 2022, em Oeiras, então com 21,90 segundos.

O segundo melhor tempo das eliminatórias foi obtido pelo ucraniano Andrii Govorov, atleta que nada pelo Vitória de Guimarães, com 21,98 segundos, marca que também é mínimo para o Mundial na cidade japonesa, prova agendada para de 14 a 30 de julho.

O terceiro tempo das eliminatórias foi conseguido por Miguel Nascimento, do Benfica (21,99 segundos). Ficou a três centésimos dos mínimos olímpicos, mas confirmou os mínimos para Fukuoka.

Nota ainda para o quarto melhor registo, de Miguel Marques (Benfica), em 22,70 segundos, que lhe confere mínimo para o Europeu de juniores.

A final dos 50 livres está agendada para esta tarde (17h00).

Os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos decorrem até domingo, no Funchal.