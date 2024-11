O nadador Diogo Ribeiro renovou contrato pelo Benfica até 2028, segundo informou o clube nesta sexta-feira. Ao lado de Rui Costa e José Augusto, duas figuras do clube, o nadador surge sorridente com a notícia.

«Para mim, é uma honra poder continuar a representar este clube. O clube do meu coração, um clube do qual eu sempre quis fazer parte. Poder vincular-me durante mais tempo era um sonho para mim, e continua a ser um sonho, mas, neste momento, real. Espero poder vincular-me durante muito mais tempo», reagiu, aos microfones da BTV.

Já tendo reclamado mais apoios para o desporto, anteriormente, o nadador de 20 anos, natural de Coimbra, destacou a importância do Benfica para singrar na natação mundial.

«Sem o Benfica seria difícil chegar a algum lado na natação, porque é um desporto com poucos apoios, e o Benfica desde cedo acreditou em mim e deu-me as condições de que eu precisava para atingir patamares fora do país, internacionais. Todos os anos, com o Benfica, consegui medalhas internacionais, e é isso que continuo a pensar fazer. Continuo a pensar em trabalhar, cada vez melhor, e cada vez mais. Espero dar muitas mais alegrias ao Benfica», afirmou.

O português foi campeão mundial dos 100 metros e 50 metros mariposa em fevereiro, no Qatar. Esta marca foi recorde nacional. Um ano antes, nos Mundiais de Natação 2023, foi medalha de prata nos 50 metros mariposa.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto, foi eliminado precocemente, ficando arredado das medalhas.