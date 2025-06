Jorge Augusto Fernandes, Djô no mundo do futsal, anunciou recentemente o fim da carreira enquanto jogador. O próximo é o de ser treinador... no clube que representou nas últimas seis temporadas como atleta.

«Hoje sou oficialmente treinador da equipa de futsal do Differdange. Se era o momento certo não sei. A única coisa que sei é que me preparei muito para este momento. Estou muito feliz e entusiasmado com este desafio que não será fácil, mas vou trabalhar muito para estar ao nível da exigência. Agradeço muito ao FC Differdange por esta oportunidade», escreveu Djô numa publicação nas redes sociais.

Internacional por Portugal 64 vezes, o ex-atleta representou clubes como o Sporting, Sassoeiros e Leões de Porto Salvo. Seguiu para o Differdange, do Luxemburgo, onde permaneceu nas últimas seis temporadas e vai agora dar os primeiros passos como treinador.