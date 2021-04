O Barcelona qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os eslovenos do KMN Dobovec, por 2-0, em Zadar, na Croácia.

Os dois golos foram apontados na primeira parte, por Ferrão e Aicardo, aos oito e aos 11 minutos, respetivamente.

Os catalães, que contam com o fixo português André Coelho no plantel e atuais campeões europeus, vão encontrar o Kairat Almaty nas meias-finais. Os cazaques eliminaram o Benfica, por 6-2, no prolongamento.

Para amanhã, está agendado o duelo do Sporting contra o KPRF Moscovo, que fecha os quartos-de final, às 19 horas. Antes, joga-se o Inter Movistar-Gazprom Ugra (14h00).