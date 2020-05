A equipa principal de andebol do FC Porto regressou esta segunda-feira aos trabalhos, com exercícios físicos de pista à volta do Estádio do Dragão, de forma individual e com as distâncias de segurança necessárias.

Apesar do fim da época acatado, fruto das decisões da Federação de Andebol de Portugal (FAP) em cancelar as competições, bem como do afastamento das decisões europeias da Liga dos Campeões, os portistas voltaram ao trabalho.

Na última semana, o membro do departamento de saúde do FC Porto, Rui Silva Martins, explicou, no que toca ao andebol, que a modalidade «teve de adaptar a forma de treino individual», fazendo-o «ao ar livre em pista».

Em comunicado, quando deu conta do retorno do trabalho das modalidades a partir desta segunda-feira, o FC Porto explicou que «ao contrário do que se perspetiva no futebol, não haverá testagem, mas sim postos de controlo no pavilhão» do Dragão Arena.

Os treinos da equipa de andebol vão ser dirigidos inicialmente pelo adjunto Carlos Martingo, uma vez que o treinador Magnus Andersson cumpre 14 dias de quarentena, após ter chegado a Portugal na quinta-feira.