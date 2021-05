O FC Porto recebeu e venceu o Imortal por 92-67, no jogo 1 das meias-finais da Liga portuguesa de basquetebol, realizado no Dragão Arena.

Depois da igualdade a 25 pontos no final do primeiro período, o Imortal conseguiu chegar ao intervalo a vencer por 40-45.

Os comandados de Moncho López conseguiram depois um parcial de 24-9 e chegaram ao final do terceiro período a vencer por 64-54, completando o triunfo com um parcial de 28-13 no último período.

Tanner Mcgrew (FC Porto) e António Monteiro (Imortal), ambos com 17 pontos, foram os melhores marcadores do encontro.

O jogo 2 das meias-finais é no domingo, também em casa dos dragões, a partir das 15 horas.