Há 39 min
Armand Duplantis bate recorde do mundo do salto com vara pela 13.ª vez
Sueco superou a sua marca por um centímetro
O sueco Armand Duplantis bateu nesta terça-feira o recorde do Mundo do salto com vara pela 13.ª vez na carreira, com a marca de 6,29 metros, em Budapeste.
Esta marca é um centímetro superior ao último recorde que o sueco havia estabelecido há dois meses na Diamond League 2025, em Estocolmo.
O bicampeão do Mundo assumiu o objetivo de alcançar os 6,30 metros no salto com vara, marca que pode alcançar nos próximos Mundiais que se realizam no Japão, em setembro.
