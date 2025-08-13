O sueco Armand Duplantis bateu nesta terça-feira o recorde do Mundo do salto com vara pela 13.ª vez na carreira, com a marca de 6,29 metros, em Budapeste.

Esta marca é um centímetro superior ao último recorde que o sueco havia estabelecido há dois meses na Diamond League 2025, em Estocolmo.

O bicampeão do Mundo assumiu o objetivo de alcançar os 6,30 metros no salto com vara, marca que pode alcançar nos próximos Mundiais que se realizam no Japão, em setembro.