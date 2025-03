O atleta sueco Armand Duplantis estabeleceu, esta sexta-feira, um novo recorde mundial no salto com vara, ao ultrapassar os 6,27 metros na 10.ª edição do meeting All Star Perche, em Clermont-Ferrand, em França.

É a 11.ª vez que Duplantis faz recorde do mundo na especialidade olímpica de atletismo, tendo conseguido novo recorde na pista coberta de Clermont-Ferrand, onde já tinha celebrado o feito a 25 de fevereiro de 2023, então com um salto de 6,22 metros.

Esta sexta-feira, Duplantis foi o único a chegar aos 6,07 metros, antes de voltar a quebrar o recorde do mundo com 6,27 metros, assegurando que vai tentar melhorar «centímetro a centímetro», num concurso em que o grego Emmanouíl Karalís (6,02m) foi segundo.

6,27m! O momento do novo recorde mundial de Duplantis:

O sueco de 25 anos conseguiu pela primeira vez a melhor marca de sempre no salto com vara a 8 de fevereiro de 2020, quando chegou aos 6,17 metros, ultrapassando por um centímetro o recorde do francês Renaud Lavillenie.

O anterior recorde mundial datava de 25 de agosto de 2024, no meeting de Chorzow, na Polónia, poucas semanas depois de também ter conseguido ultrapassar a melhor marca nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Duplantis, campeão olímpico em Tóquio2020 e Paris2024, é ainda duas vezes campeão do mundo ao ar livre e duas vezes em pista coberta, tendo ainda três títulos europeus.