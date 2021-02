A Federação Europeia de Andebol (EHF) atribuiu esta sexta-feira resultados a 15 jogos que não se realizaram devido à pandemia da covid-19, entre os quais estão partidas do FC Porto, na Liga dos Campeões, e do Sporting, na Liga Europeia.

Aos dragões, foi atribuído um triunfo por 10-0 frente ao SG Flensburg-Handewitt, da 12.ª jornada da Champions. Assim, o emblema azul e branco está na sexta posição do grupo A, com dez pontos, a nove do líder Kielce. As alterações ao regulamento fazem com que todas as equipas se apurem para os oitavos de final.

Já o Sporting somou uma vitória por 10-0 frente ao Fusche Berlin, num jogo da terceira jornada do grupo B da Liga Europeia. Os leões, já apurados para os «oitavos», estão na terceira posição do grupo.