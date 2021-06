O FC Porto vai entrar diretamente na Liga dos Campeões de andebol, anunciou esta manhã a Federação Europeia de Andebol (EHF).

No comunicado divulgado pela EHF, o emblema azul e branco faz parte da lista de dez clubes com lugar já garantido, lista essa que se destina aos vencedores dos campeonatos dos primeiros nove países do ranking europeu – a Alemanha, líder, tem direito a ter duas equipas.

Será assim a terceira participação consecutiva do FC Porto na main round da Champions League de andebol.

Esta decisão será aprovada pelo Conselho Executivo da EHF na próxima segunda-feira, altura em que se ficará a saber quais dos 12 clubes que se propuseram a entrar diretamente, entre eles o Sporting, têm a presença garantida.