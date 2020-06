O Sporting não vai participar na Liga dos Campeões de andebol da época 2020/2021. A confirmação surgiu esta sexta-feira, por parte da Federação Europeia de Andebol (EHF), que não indicou os leões, candidatos a uma das seis vagas que estavam por preencher.

Em nota oficial, a EHF atribuiu as vagas restantes ao Meshkov Brest (Bielorrússia), Nantes (França), Mol-Pick Szeged (Hungria), Elverum (Noruega), Celje Pivovarna (Eslovénia) e ao HC Motor (Ucrânia). A EHF justificou o critério de escolha com «cinco campos diferentes»: local, televisão, espetadores, resultados passados nas competições europeias e a gestão digital e de produtos.

Fora das escolhas, além do candidato Sporting, ficaram o León (Espanha), Wisla Plock (Polónia), Pelister (Macedónia), Handbold (Dinamarca), Dínamo Bucareste (Roménia), Schaffhausen (Suíça) e Besiktas (Turquia). Destas equipas, o Wisla e o Dínamo ficaram indicados como equipas de substituição «para casos em que uma ou mais equipas enfrentem dificuldades como uma participação adequada e a realização de jogos em casa no grupo, devido às consequências da pandemia da covid-19».

Apurados estavam já, com indicação das respetivas federações nacionais, o FC Porto (Portugal) - único representante luso - Barcelona (Espanha), Zagreb (Croácia) Aalborg (Dinamarca), PSG (França), Kiel (Alemanha), Flensbug-Handewitt (Alemanha), Veszprém (Hungria), Vardar (Macedónia) e Kielce (Polónia).

O FC Porto vai, assim, ser o único representante português na prova, que vai ter dois grupos de oito equipas cada na fase de grupos, cujo início está previsto pela EHF para 16 e 17 de setembro.

O sorteio realiza-se em Viena, a 1 de julho. Os potes das equipas, refere a EHF, serão publicados nos próximos dias.

Discover which teams will participate in the EHF Champions League Men 2020/21 👀 #ehfcl



More information 👉 https://t.co/e3vDC9CHC8 pic.twitter.com/aJJErKkv2v