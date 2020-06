Portugal vai defrontar Islândia, Lituânia e Israel no grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2022, ditou o sorteio realizado pela Federação Europeia de Andebol (EHF), na tarde desta terça-feira, em Viena, Áustria.

Do pote 1, o das formações teoricamente mais fortes, Portugal vai reencontrar a Islândia, com quem perdeu na segunda fase de grupos do Euro 2020 (28-25). Por outro lado, a equipa nacional volta a defrontar a Lituânia na qualificação: também foi adversário no caminho para o Euro 2020. O outro adversário, oriundo do pote 4, é a seleção de Israel.

TODOS OS GRUPOS DE QUALIFICAÇÃO:

GRUPO 1: França, Sérvia, Bélgica, Grécia

GRUPO 2: Alemanha, Áustria, Bósnia, Estónia

GRUPO 3: República Checa, Rússia, Ucrânia, Ilhas Faroé

GRUPO 4: Islândia, PORTUGAL, Lituânia, Israel

GRUPO 5: Eslovénia, Holanda, Polónia, Turquia

GRUPO 6: Noruega, Bielorrússia, Letónia, Itália

GRUPO 7: Dinamarca, Macedónia do Norte, Suíça, Finlândia

GRUPO 8: Suécia, Montenegro, Roménia, Kosovo

A qualificação decorre entre novembro de 2020 e maio de 2021. A primeira jornada é a 4 ou 5 de novembro, a segunda a 7 ou 8 de novembro, a terceira a 6 ou 7 de janeiro de 2021, a quarta a 9 ou 10 de janeiro, a quinta a 28 ou 29 de abril e a sexta a 2 de maio.

A seleção das quinas obteve, no Europeu de 2020, o melhor resultado da sua história na prova, o sexto lugar, superando o sétimo em 2000, nas seis participações que teve. Procura a sétima e, para isso, precisa de ficar nos dois primeiros do seu grupo, ou ser um dos quatro melhores terceiros entre os oito grupos.

Portugal estava no pote 2 para o sorteio e já sabia, à priori, que evitava Áustria, Bielorrússia, Macedónia, Sérvia, Rússia, Montenegro e Holanda.

Espanha, campeã europeia em título, a vice-campeã Croácia e os anfitriões Hungria e Eslováquia já estão apurados.

O Europeu de andebol de 2022, coincidente com a 15.ª edição, está agendado entre 13 e 30 de janeiro, na Hungria (Budapeste, Debrecen e Szeged) e na Eslováquia (Bratislava e Kosice).