As equipas de futsal do Sporting e do Benfica não desarmam e esta quarta-feira somaram a nona vitória consecutiva em outras tantas jornadas do campeonato, seguindo os dois de braço dado no topo da classificação.

Os leões receberam e golearam o Viseu 2001 no Pavilhão João Rocha por 5-1, enquanto as águias foram ao Restelo bater o Belenenses por 4-1.

Assim, ao fim de nove jornadas, as duas equipas de Lisboa somam o máximo de 27 pontos, embora os leões tenham uma vantagem de dez golos em relação ao rival.

No terceiro lugar segue o sensacional Eléctrico que, esta quarta-feira, goleou o Portimonense por 9-2.

Resultados da 9.ª jornada

Leões de Porto Salvo-CR Candoso, 3-2

Sporting-Viseu 2001, 5-1

Eléctrico-Portimonense, 9-2

Belenenses-Benfica, 1-4

AD Fundão-Dínamo Sanjoanense, 4-2

SC Braga-Modicus, 3-0

Caxinas-Burinhosa, 3-3

Quinta dos Lombos-Futsal Azeméis, adiado para 16 de dezembro

Classificação dos primeiros: Sporting e Benfica, 27 pontos; Eléctrico, 18 (menos um jogo); Viseu 2001, 17; Portimonense, 14; AD Fundão, 13 (menos dois jogos); Leões de Porto Salvo, 11; Modicus, 10 (menos um jogo).