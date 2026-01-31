A tenista cazaque Elena Rybakina conquistou, este sábado, o Open da Austrália, ao vencer a bielorrussa Aryna Sabalenka, por dois sets a um, na final disputada em Melbourne.

Rybakina, número cinco do ranking WTA, superou a atual líder do ranking mundial com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 19 minutos de jogo.

Cazaque desde 2018, Rybakina, de 26 anos, nascida em Moscovo, conquistou o seu segundo título do Grand Slam à terceira final. Junta o Open da Austrália 2026 a Wimbledon 2022, ano em que venceu Ons Jabeur na relva inglesa. Em 2023, perdeu a final do Open da Austrália precisamente para Sabalenka.

Ao 15.º encontro oficial contra Sabalenka (que tinha um histórico favorável de 8-6 face à cazaque), Rybakina venceu o primeiro set por 6-4, depois de ter iniciado o jogo a quebrar logo o serviço a Aryna Sabalenka, no que faria a diferença no primeiro parcial.

No segundo set, foi ao contrário e não no início do set, mas no fim: Sabalenka conseguiu empatar a final ao quebrar o serviço de Rybakina, quando esta servia para 5-5.

E, no terceiro e decisivo set, quando Sabalenka parecia ter tudo a favor depois de quebrar o serviço a Rybakina e ter vantagem de 3-0, a cazaque ganhou os seus três jogos de serviço seguintes e quebrou outros tantos a Sabalenka, dando a volta ao marcador para 5-3 a seu favor. A número um do mundo ainda cumpriu no seu jogo de serviço ao reduzir para 5-4, mas Rybakina não cedeu e fechou o set e a final em novo 6-4, logo ao seu primeiro match-point.

Rybakina sucede a Madison Keys, vencedora em 2025 contra... Aryna Sabalenka, campeã em Melbourne em 2023 e 2024. Sabalenka teve nesta a sua quarta derrota em oito finais de torneios do Grand Slam. Perdeu ainda Roland Garros em 2025 e o US Open 2023, entre quatro títulos: os dois na Austrália e dois US Open, em 2024 e 2025.