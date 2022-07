A tenista cazaque Elena Rybakina apurou-se, esta quinta-feira, pela primeira vez na carreira, para a final de um torneio do Grand Slam, em Wimbledon, ao vencer a romena Simona Halep, campeã do terceiro major do ano em 2019, em dois sets, no court central do All England Club.

Rybakina, 23.ª do ranking mundial e 17.ª cabeça de série do torneio, bateu Halep, 18.ª da hierarquia e 16.ª cabeça de série, por duplo 6-3, ao fim de uma hora e 16 minutos de encontro.

A tenista de 23 anos, nascida em Moscovo, já tinha feito história ao chegar pela primeira vez às meias-finais de um Grand Slam em Wimbledon. Até este torneio, o seu melhor nos quatro majors era a chegada aos quartos de final em Roland Garros, em 2021.

Rybakina aproveitou o primeiro match-point de que dispôs e selou o triunfo com uma belíssima resposta de esquerda ao serviço de Halep, para marcar encontro com a tunisina Ons Jabeur, que horas antes também fez história ao qualificar-se para a final, agendada para sábado (14h00).

Na sexta-feira, jogam-se os dois duelos das meias-finais do quadro de singulares masculinos: Novak Djokovic-Cameron Norrie e Nick Kyrgios-Rafael Nadal.