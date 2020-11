Menos de uma hora após o ouro de Iuri Leitão no scratch, o bronze de Maria Martins na disciplina de eliminação. A ciclista portuguesa de 21 anos conquistou, esta tarde, a terceira medalha para Portugal nos Europeus de ciclismo de pista em elites, em Plovdiv, na Bulgária.

Ao segundo de cinco dias dos Europeus, Maria Martins, que foi 10.ª no scratch na quarta-feira, foi apenas batida, na eliminação, pela nova campeã da Europa, a britânica Elinor Barker, bem como pela italiana Rachele Barbieri, a nova vice-campeã da disciplina.

Maria Martins já está apurada para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados para 2021. Melhorou o sétimo lugar dos Europeus de 2019.

Esta sexta-feira, Iuri Leitão e Maria Martins entram em ação no concurso olímpico de omnium. No sábado, Ivo Oliveira e Iuri Leitão começam, a partir das 11h35, a qualificação da disciplina de perseguição individual, cuja final está marcada para as 16h20. Às 16h35, Maria Martins entra na corrida por pontos, na qual vai estar Rui Oliveira do lado masculino (17h25). No domingo, Ivo e Rui Oliveira compõem a dupla portuguesa na disciplina de madison: o apuramento está marcado para as 9h10 e a final para as 13h45.