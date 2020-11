O ciclista português Iuri Leitão conquistou, esta quarta-feira, a medalha de prata na disciplina de eliminação do Campeonato da Europa de pista em elites, que se disputa em Plovdiv, na Bulgária.

Leitão, de 22 anos, foi apenas superado pelo britânico Matthew Walls, o vencedor. A fechar o pódio ficou o bielorrusso Sergei Rostovtsev, num total de 17 concorrentes.

Na outra participação portuguesa do dia, Maria Martins ficou no 10.º lugar entre as 14 que terminaram na prova de scratch, ganha pela italiana Martina Fidanza. O pódio desta foi completo por Hanna Tserakh (Bielorrússia) e Tetyana Klimchenko (Ucrânia).

O Campeonato da Europa, que arrancou esta quarta-feira, disputa-se até domingo em solo búlgaro.

Além de Iuri e Maria, os gémeos Ivo e Rui Oliveira também foram chamados pelo selecionador nacional Gabriel Mendes. Os corredores lusos vão estar em ação em todos os cinco dias.

Na quinta-feira, Iuri Leitão disputa o scratch (16h30) e Maria Martins a eliminação (17h25). Na sexta-feira, os mesmos dois atletas entram em ação no concurso olímpico de omnium. No sábado, Ivo Oliveira e Iuri Leitão começam, a partir das 11h35, a qualificação da disciplina de perseguição individual, cuja final está marcada para as 16h20. Às 16h35, Maria Martins entra na corrida por pontos, na qual vai estar Rui Oliveira do lado masculino (17h25). No domingo, Ivo e Rui Oliveira compõem a dupla portuguesa na disciplina de madison: o apuramento está marcado para as 9h10 e a final para as 13h45.