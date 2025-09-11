Ben Proud, medalha de prata nos 50 metros livres dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e dos Mundiais de 2025, anunciou esta quarta-feira a retirada da natação tradicional para competir nos Jogos Aprimorados (Enhanced Games), um novo evento desportivo que permite o uso de substâncias para potenciar o rendimento.

O atleta olímpico partilhou a decisão numa publicação nas redes sociais, onde afirmou estar a «entrar numa estrutura que desafia tudo o que se sabe sobre desempenho, e uma oportunidade de explorar os limites do potencial humano com as ferramentas e possibilidades do nosso tempo».

Antes de Proud, também a norte-americana Megan Romano tinha sido notícia ao tornar-se, no início de agosto, a primeira atleta dos Estados Unidos e mulher a inscrever-se na competição.

A criação dos Jogos Aprimorados tem sido tema de discórdia, gerando crítica na comunidade desportiva. A federação britânica já reagiu à decisão do nadador de 30 anos afirmando estar «extremamente desapontada».

A ideia dos Jogos Aprimorados surgiu em 2022, quando o empresário australiano Aron D’Souza observou o uso generalizado de esteroides num ginásio nos Estados Unidos e decidiu criar uma competição sem limitações relativas a substâncias que aumentem o rendimento, onde o doping seria permitido.

O projeto foi oficialmente lançado em 2023 e, já no início de 2024, tinha atraído investimentos multimilionários de várias figuras, entre as quais Peter Thiel, cofundador do PayPal. No início deste ano, também Donald Trump Jr. se juntou.

Além da natação, o evento incluirá provas de levantamento do peso e de velocidade no atletismo. A organização promete ainda fortes incentivos financeiros. Atletas que quebrem atuais recordes mundiais serão premiado com um bónus de 250 mil dólares, valor que sobe para 1 milhão no caso de superarem os recordes dos 50 metros livres da natação e dos 100 metros de velocidade.

A primeira edição dos Enhanced Games está prevista realizar-se de 21 a 24 de maio, em Las Vegas, e promete ser o «início de uma nova era no desporto».